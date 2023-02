Всплывшие интимные фотографии – ударяют по репутации, но наполняют кошелек.

Всплывшие интимные фотографии – ударяют по репутации, но наполняют кошелек.Почти каждая звезда хоть раз сталкивалась с тем, что посторонние люди видели то, что не было предназначено для их глаз. Взять, например, интимные фотографии: кто-то, как Скарлетт Йоханссон, стал жертвой хакеров, кто-то случайно сам выложил их, но найдутся и те, кто сделал это, как убеждают хейтеры, специально. Например, Ким Кардашьян.В 2007 году разыгрался жуткий скандал: Ким Кардашьян, подругу Пэрис Хилтон все пользователи интернета смогли узнать с другой стороны. Развлечения с темнокожим репером долго бороздили просторы всемирной паутины, а сама Ким вначале убеждала всех, что это подделка, а затем сказала, что не имеет к его распространению никакого дела. Антифанаты же уверены, что постаралась мать семейства Кардашьян, ведь именно после "слива" популярность девушки подскочила до небес.Ким Кардашьян. Фото: IMAGO / John Palmer / www.globallookpress.comСкарлетт Йоханссон, будучи замужем за Райаном Рейнольдсом, часто баловала его "клубничкой", за что и поплатилась: хакеры опубликовали всю "обнаженку" на радость фанатам пышногрудой блондинки.Скарлетт Йоханссон. Фото: JAVIER ROJAS / Keystone Press Agency / www.globallookpress.comНаташа Королева и Тарзан на видеоролике, опубликованном шантажистами, отдавали друг другу супружеский долг. По словам Сергея Глушко (Настоящее имя Тарзана – Прим. ред.), хакеры потребовали выкуп за данные с украденного телефона и, получив отказ, пополнили Сеть пикантными моментами пары.Наташа Королева и Тарзан. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.comОльга Бузова вслед заСкарлетт Йоханссон захотела порадовать своего мужа "клубничкой". В преддверии развода крупным планом сняла все, что может потерять Дмитрий Тарасов. Но приевшиеся прелести жены ему уже набили оскомину, поэтому он не передумал. В итоге развод состоялся, а Ольгу потом еще больше года шпыняли за развратность, что весьма любопытно, ведь, по слухам, именно Тарасов и слил в Сеть материалы.Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.comЮлия Ковальчук и Алексей Чумаков – еще одни Звезды, чьи интимные фото "сливали" в Сеть. Артисты "вспыли" обнаженными на страничке экс-солиста группы "БиС" Влада Соколовского. Хакеры тогда знатно потрудились: взломали и телефоны, и социальные сети. Снимки были вскоре удалены, но те, кто успел увидеть все изгибы, больше не сможет стереть их из памяти.Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.comАнастасия Волочкова утверждает, что снимки ее близости с очередным женихом слил он сам, хоть мужчина и уверял всех, что к конфузу приложили руку злоумышленники. Опередим вас, ответив на самый злободневный вопрос: без шпагата не обошлось.Анастасия Волочкова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.comКсения Собчак также попалась хакерам: в Сеть они выложили снимки, которые та хотела отправить своему возлюбленному и ту, где полностью голая телеведущая усыпана лепестками роз. Кроме того, в своем блоге Ксения засветила свои интимные детали, опубликовав фото из купели. А самую пикантную свою зону она однажды отправила, по слухам, мужу певицы Глюкозы.Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.comИ, наконец, заклятая подруга Ксении Собчак,Виктория Бонябыла застигнута камерами "Дома-2" вместе со своим тогдашним любовником Степаном Меньшиковымв весьма недвусмысленной позеРазъяренная Виктория тогда даже наняла адвоката, чтобы доказать, что это не она. Но, увы, успехом дело так и не кончилось.Виктория Боня. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com