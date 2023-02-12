Скоро звезду Иронии судьбы Барбару Брыльску все позабудут.

Скоро звезду "Иронии судьбы" Барбару Брыльску все позабудут.Ситуация с увольнением Лии Ахеджаковой из театра "Современник" заставила многих высказать свое мнение по этому вопросу. Присоединилась к ним и ее коллега по съемочной площадке фильма "Ирония судьбы" Барбара Брыльска.Посоветовала Брыльска престарелой актрисе покинуть страну и бороться уже из-за ее пределов. Россиян же уроженка Польши обозвала "проклятыми Богом людьми". Относились эти слова, как уверены некоторые, и к тем, кто принял решение об увольнении, так и к тем, кто писал о 84-летней Ахеджаковой, как сообщает , гневные письма.Депутаты Госдумы были донельзя разгневаны подобным оскорблением, пишет , поэтому благодаря стараниям депутата Ольги Занко, стало известно о возможности ликвидации звезды "Иронии судьбы" Брыльски при помощи компьютерной программы, которая в видео заменяет лицо на любое другое.Занко обработала отрывок из фильма, заменив лицо Барбары Брыльски на Валентину Талызину, рассказывают журналисты . К слову, именно эта актриса и озвучивала героиню Нади Шевелевой. Вот же, действительно, ирония судьбы.Комментаторы в Сети разделились на два лагеря: одни поливали отбросами неблагодарную Брыльску."Маринуется в собственном яде", "Старая мерзкая маразматичка", "Подтвердила свой статус злой тетки", – расплевались комментаторы, а некоторые из которых даже обозвали Барбару "выжившей из ума".Другие же обратились к власть имущим с целью защитить фильм, который для целого поколения является символом праздника."Часть нашей культуры","Вырежем... Любительница шашкой махать", "В память о Рязанове не надо этого делать","Ломать-не строить!", – раскритиковал народ решение депутатов, обиженных словами звезды "Иронии судьбы" Барбары Брыльски.