Певица Слава не стала стесняться в выражениях.

Певица Слава не стала стесняться в выражениях.На днях певицу Земфиру* признали иноагентом. В принципе, решение Минюста было вполне ожидаемым, учитывая, что звезда долгое время высказывала в адрес России негативные комментарии. Страну артистка покинула в прошлом году и теперь живет во Франции вместе со своей подругой Ренатой Литвиновой.В ситуацию вмешалась Ксения Собчак, которая считает, что вносить артистку, которая был главной певицей ее поколения, – "предавать будущее". А вот исполнительница хита "Одиночество-сука" явно не согласна с журналисткой.В личном блоге певица Слава резко высказалась в адрес лицемеров и трусливых предателей, к которым она, вероятно, относит и Земфиру*. Артистка предложила посмотреть на дату последнего концерта исполнительницы в России и сопоставить с датой отъезда. Напомним, последнее выступление Земфиры* в Москве состоялось 26 февраля 2022 года, а через пару дней она под ручку с подружкой Литвиновой разгуливала по Парижу, осуждая все, что происходит в России с 24 февраля."Бесят! Предатели, лицемеры, трусы. А самое главное, юзают людей, зарабатывают на их душах и доверии и с***ся", – смачно плюнула певица Слава в коллегу по сцене.* Земфира Рамазанова признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.