Жителей Владимирской области приглашают в качестве зрителей и участников на третий этап Чемпионата...

Жителей Владимирской области приглашают в качестве зрителей и участников на третий этап Чемпионата по ралли-спринту.18 февраля в 11:00 в Судогодском районе вблизи деревни Новокарповка состоится третий этап Чемпионата по ралли-спринту. Регистрация уже открыта. Для зрителей будет работать кафе.Заезды пройдут в нескольких классах:Стандарт передний приводСтандарт задний приводАбсолют задний приводАбсолют передний приводАвтоледиПо итогам состязаний организаторы выберут по три победителя в каждом классе. Подать заявку на участие можно по ссылке.Фото pxfuel.com