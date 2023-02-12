Жителей Владимирской области приглашают принять участие в конкурсе «Лучший зимний двор». Конкурс...

Жителей Владимирской области приглашают принять участие в конкурсе «Лучший зимний двор».Конкурс стартовал 28 декабря 2022 года и продолжится до 28 февраля 2023. В нем может принять участие любой гражданин.Конкурс проходит по следующим номинациям:— Лучшее зимнее мероприятие во дворе;— Лучшая зимняя дворовая инфраструктура;— Лучшее зимнее оформление двора.Чтобы принять участие в конкурсе, нужно подать заявку с приложением эссе и фотографий на страничке https://life-konkurs.er.ru до 28 февраля 2023 года включительно.С 28 февраля по 15 марта 2023 года жюри конкурса рассмотрит заявки и выберет победителей. Параллельно на сайте будет проходить народное голосование за поданные заявки.