17 передвижных комплексов фотовидеофиксации размещены на новых участках дорог во Владимирской...
17 передвижных комплексов фотовидеофиксации размещены на новых участках дорог во Владимирской области
Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области, в период с 12.02.2024 по 18.02.2024 передвижные комплексы фотовидеофиксации будут размещены на следующих участках автодорог:
- а/д М-7 «Волга» 113 км;
- а/д М-7 «Волга» 245 км;
- а/д М-7 «Волга» 283 км;
- а/д М-7 «Волга» 294 км;
- а/д Р-132 «Золотое кольцо» 246 км;
- а/д Р-132 «Золотое кольцо» 249 км;
- а/д М-7 «Волга» 309 км;
- а/д М-7 «Волга» 331 км;
- а/д Р-132 «Золотое кольцо» 351 км;
- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 2 км;
- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 6 км;
- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 9 км;
- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 15 км;
- а/д Р-132 «Золотое кольцо» восточное соединение с а/д М-7 «Волга» 3 км;
- а/д Р-132 «Золотое кольцо» восточное соединение с а/д М-7 «Волга» 17 км;
- а/д Колокша-Кольчугино-Александров-В.Дворики 118 км;
- а/д Бетонка-Черново 3 км.
Фото: freepik.com