17 передвижных комплексов фотовидеофиксации размещены на новых участках дорог во Владимирской...

17 передвижных комплексов фотовидеофиксации размещены на новых участках дорог во Владимирской областиКак сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области, в период с 12.02.2024 по 18.02.2024 передвижные комплексы фотовидеофиксации будут размещены на следующих участках автодорог:- а/д М-7 «Волга» 113 км;- а/д М-7 «Волга» 245 км;- а/д М-7 «Волга» 283 км;- а/д М-7 «Волга» 294 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» 246 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» 249 км;- а/д М-7 «Волга» 309 км;- а/д М-7 «Волга» 331 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» 351 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 2 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 6 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 9 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 15 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» восточное соединение с а/д М-7 «Волга» 3 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» восточное соединение с а/д М-7 «Волга» 17 км;- а/д Колокша-Кольчугино-Александров-В.Дворики 118 км;- а/д Бетонка-Черново 3 км.Фото: freepik.com