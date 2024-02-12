Конфликт с сожителем в поселке Балакирево Владимирской области закончился убийством Следственными...

Конфликт с сожителем в поселке Балакирево Владимирской области закончился убийствомСледственными органами по Владимирской области расследуется уголовное дело по обвинению жительницы поселка Балакирево в убийстве своего сожителя.По предварительным данным, 35-летняя ранее судимая женщина, находилась по месту жительства в поселке Балакирево Александровского района. После очередного конфликта с сожителем нанесла ему удар ножом, от которого он скончался на месте происшествия. После этого она вызвала скорую медицинскую помощь и сообщила о случившемся сестре погибшего.Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу."Следователями СК проведены осмотр места происшествия, проверка показаний на месте с участием обвиняемой, допрашиваются свидетели, назначен комплекс судебных экспертиз. Выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств", - пояснили в пресс-службе Следственного комитета Владимирской области.Фото: freepik.com