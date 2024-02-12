В городе Меленки будут судить мать несовершеннолетнего ребенка, которая напала на сотрудника...

В городе Меленки будут судить мать несовершеннолетнего ребенка, которая напала на сотрудника полицииВ отношении жительницы города Меленки завершено расследование уголовного дела. Она обвиняется в совершении преступления, а именно в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ).Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Владимирской области, в декабре 2023 года женщина 1984 года рождения оставила своего несовершеннолетнего ребенка на длительное время дома у своей матери. Ребенок требовал соответствующего ухода, в виду имеющегося у него заболевания. Сама мать несколько дней находилась у сожителя на территории города Меленки, где они распивали спиртное.В связи с этим бабушка несовершеннолетнего обратилась в органы системы профилактики."По месту нахождения обвиняемой пришла инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России по Меленковскому району, которой принято решение о составлении в отношении женщины протокола об административном правонарушении", - пояснили в ведомстве.Не желая быть привлеченной к административной ответственности, находясь в нетрезвом виде, обвиняемая нанесла удары по голове и телу сотрудницы полиции, повлекшие вред ее здоровью.Уголовное дел направлено в суд.Фото: freepik.com