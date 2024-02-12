Александровский городской суд вынес приговор замдиректору управляющей компании за обрушившийся на...

Александровский городской суд вынес приговор замдиректору управляющей компании за обрушившийся на жильцов потолокПо информации пресс-службы Александровского городского суда, замдиректору управляющей компании ООО «Перспектива» назначен штраф с прекращением уголовного преследования.Ночью, 19 января в доме №8 по улице Мира г. Карабаново произошло обрушение чердачного покрытия внутрь квартиры №14. В этот момент там находилась семья из 4 человек, но, к счастью, никто из них не пострадал.58-летняя обвиняемая, зная о многочисленных фактах протечек через кровлю, не приняла должных мер по выявлению дефектов и повреждения перекрытия, балок чердачного помещения, что привело к их обрушению.«Суд учел, что виновное лицо впервые привлекается к уголовной ответственности, в ходе предварительного расследования активно способствовало расследованию преступления, добровольно возместило ущерб пострадавшей семье», - поясняют в пресс-службе Александровского городского суда.Фото: пресс-служба прокуратуры по Владимирской области; freepik.com