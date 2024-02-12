Алексей Говырин намерен усилить поддержку креативных предпринимателей. Депутат Государственной Думы посетил творческую мастерскую керамики «Солнце» в селе Суромна Суздальского района. В

Алексей Говырин намерен усилить поддержку креативных предпринимателей. Депутат Государственной Думы посетил творческую мастерскую керамики «Солнце» в селе Суромна Суздальского района. В прошлом году семейная мастерская из Суромны победила в номинации «Предпринимательская инициатива» конкурса «Самая красивая деревня Владимирской области». Эту номинацию, к слову, ввели по инициативе сопредседателя жюри конкурса Алексея Говырина. Алексей Говырин, депутат Госдумы Победителем