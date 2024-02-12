Фонари на федеральной трассе зажглись только после двух исков в суд. Речь об участке федеральной трассы, конкретно – о выезде из микрорайона Юрьевец в сторону Москвы, в районе поворота на

Фонари на федеральной трассе зажглись только после двух исков в суд. Речь об участке федеральной трассы, конкретно – о выезде из микрорайона Юрьевец в сторону Москвы, в районе поворота на Энергетик. Сейчас официальное название дороги – Р-132 «Золотое кольцо» – западное соединение с М-7 «Волга». Этим отрезком дороги заведует Упрдор Москва – Нижний Новгород. Еще