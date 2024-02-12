Какие дни будут самыми холодными на предстоящей неделе во Владимирской области? Как сообщают...

Какие дни будут самыми холодными на предстоящей неделе во Владимирской области?Как сообщают синоптики, трескучие морозы "не хотят покидать" 33-й регион. По их словам, жителей Владимирской области ожидает 3 холодных дня на предстоящей неделе.Завтра (13 февраля 2024 года) погода в регионе будет "мягкой" и комфортной, возможен снег. Максимальная температура воздуха днем -5..-9 градусов. Ночью столбик термометра опустится до -14..-17 градусов.Ветер северо-восточный, 4м/с. Атмосферное давление в течение суток повысится с 745 до 755 мм ртутного столба.Уже в среду, 15 февраля по 17 февраля дневная температура составит -16...-19 градусов, а ночная -23...-25. К выходным морозы "утихнут", пойдет снег.Народный прогноз погоды на 13 февраля:Наши предки говорили: солнце в кругах - будет хороший урожай, а если птицы на морозе в снегу роются или поют возле дома, будет сырая погода.Фото: freepik.com