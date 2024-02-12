Киржачский районный суд признал увольнение сотрудника «Центра культуры и досуга» незаконным По...

Киржачский районный суд признал увольнение сотрудника «Центра культуры и досуга» незаконнымПо информации пресс-службы Киржачского районного суда, сотрудница муниципального учреждения «Центр культуры и досуга» была восстановлена на работе.Уволенный работник обратился в суд с иском о признании приказа об увольнении незаконным, взыскании заработной платы на время вынужденного прогула, а также компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей.С 30 ноября 2023 года женщина была уволена в связи с отсутствием на рабочем месте без уважительной причины. Однако, она в этот момент находилась на семинаре в «Спортивно-оздоровительном центре «Олимп» в Собинском районе.В итоге суд признал незаконным и отменил приказ о расторжении трудового договора и восстановил сотрудника на работе. А также взыскал с учреждения культуры в пользу женщины компенсацию в размере 10 тысяч рублей.В остальной части иска отказал.Фото: freepik.com