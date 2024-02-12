Мстера многоликая: в палатах Владимиро-Суздальского музея открылась выставка уникальных икон и...

"Мстера многоликая": в палатах Владимиро-Суздальского музея открылась выставка уникальных икон и лаковых миниатюрВ палатах Владимиро-Суздальского музея-заповедника открылась выставка, посвященная искусству Мстёры, ее лаковым миниатюрам и иконам. Чем они уникальны, и почему ими восхищаются в России и за рубежом? Расскажет Анастасия Сахарова.На лаковой мстёрской миниатюре редко можно увидеть незаполненное место. Что на самой большой шкатулке, что на самой крохотной.Как по книге, можно читать сюжеты - сказочные и религиозные. Даниил Молодкин вспоминает, как в детстве наблюдал за родителями-художниками.Даниил Молодкин, художник:- Листочек сусального золота. Они его растирают, и получается золотая краска. Когда я был маленьким, они были для меня волшебниками. И я думал, - я вырасту и захочу такое же волшебство делать.Это панно, сделанное специально для музея-заповедника, не совсем икона, а нечто переходное между живописью и миниатюрой. На ней Владимиро-Суздальское княжество 13 века - в свой расцвет. И сбор князей, которые прославили нашу землю. Оно создавалось всей семьей Молодкиных.Денис Молодкин, художник:- Отец -художник, мама тоже художник. Два брата художники. Вся семья художники. И даже жёны художники у всех. И у среднего брата точно будет художником дочка.Мстёрская миниатюра во многом напоминает иконы. И этому есть объяснение. С приходом советской власти художники были вынуждены искать новые форматы. Отдушиной стала лаковая миниатюра.Татьяна Меркулова, куратор выставки "Мстёра многоликая":- На базе иконописи возникли три художественных самостоятельных центра. И в настоящий момент только Мстёра входит в состав Владимирской области, а в Ивановскую область входят Холуй и Палех.До революции Владимирской губернии принадлежали все три села. Во времена царской России именно у нас был иконописный центр. И сегодня многие мстёрские художники продолжают эти традиции.Сергей Ратников, иконописец:- Месяц-два-три, только читаешь. Набираешься того, что хочешь отобразить. А потом уже начинается отрисовка. И последний этап - это написание самой иконы. Мелко, утомительно и глаза, порой, не выдерживают.375 экспонатов и 60 имен из посёлка Мстёра. Такая масштабная выставка, посвященная мстерской иконе и миниатюре - впервые во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. Над ней работали разные поколения и мастера: художники, архитекторы, искусствоведы, историки и дизайнеры.Сергей Мешалкин, главный архитектор Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Радостно работать с сокровищами. И вообще, архитектор, приходя и смотря на предмет, понимает, что главная его миссия - найти особенное место. И чтобы архитектура лишь помогала найти эту точку встречи с великим.Екатерина Проничева, директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Это и выставка - наш поклон человеческому труду, который создает красоту, опираясь на многовековую историю нашей Родины. Слова благодарности моим коллегам, которые умеют мечтать и делать подобные проекты.Мягкость линий, цвета. Праздничная, сказочная, фантазийная...Вот такая она, - Мстёра многоликая.Анастасия Сахарова, Андрей Беляков "Вести-Владимир".