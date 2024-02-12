На участке автомобильной дороги на выезде из микрорайона Юрьевец города Владимира установили...

На участке автомобильной дороги на выезде из микрорайона Юрьевец города Владимира установили стационарное освещениеПрокуратурой города Владимира установлено, что автомобильная дорога Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с ФАД М-7 «Волга» в соответствии с постановлением Правительства РФ закреплена на праве оперативного управления за ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.На выезде из микрорайона Юрьевец города Владимира отсутствовало стационарное освещение, что способствовало совершению дорожно-транспортных происшествий. Таким образом, в 2021 году был сбит насмерть пешеход.В итоге начальнику ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород было внесено представление, но мер к устранению нарушений принято не было. Позже прокурор обратился в суд с соответствующим исковым заявлением, принимая во внимание, что указанные обстоятельства создавали реальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью участников дорожного движения.Решением Октябрьского районного суда г. Владимира на ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород возложена обязанность оборудовать стационарное освещение на указанном участке автомагистрали."Доводы административного ответчика об отсутствии необходимого финансирования работ по содержанию дорог суд не принял во внимание, указав, что отсутствие средств не является основанием для освобождения от возложенной законом обязанности и не может нарушать права неопределенного круга лиц на безопасное передвижение по указанному выше участку дороги", - пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.В настоящее время работы по обустройству электрического освещения на участке автомобильной дороги полностью завершены.Фото: пресс-служба областной прокуратуры