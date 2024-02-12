Народный фронт во Владимирской области открыл денежный сбор к 23 февраля Защитникам русских...

"Народный фронт" во Владимирской области открыл денежный сбор к 23 февраля "Защитникам русских городов".Цель - закупить детекторы дронов, средства РЭБ, квадракоптеры, тепловизионные прицелы, рации, генераторы, аптечки и многое другое. Также "народный фронт" планирует передать воинским подразделениям внедорожники из большой партии машин, приобретенных минпромторгом России. Присоединиться к сбору можно на сайте "POBEDA.ONF.RU". Участие уже приняли актриса и телеведущая Яна Поплавская, актер Дмитрий Певцов и блогер Юрий Подоляка. Они записали слова поддержки нашим бойцам.- Нужно в первую очередь защитить их, сделать так, чтобы вражеские дроны не могли их поразить. Сделать так, чтобы вражеская артиллерия ничего не могла с ними сделать.(Видео Вконтакте Народный Фронт Владимирской области)