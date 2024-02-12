Озорной Бим: во Владимирской области маленький песик надеется найти своего хозяина А сейчас наша...

"Озорной Бим": во Владимирской области маленький песик надеется найти своего хозяинаА сейчас наша постоянная рубрика "Хочу домой". В ней мы рассказываем о подопечных приютов для животных, которые очень хотят оказаться в любящей семье.Сегодня наш герой - озорной и милый песик Бим. Этому малышу всего 4 месяца. Знакомясь с посетителями приюта "Ковчег-33", он каждый раз надеется найти своего хозяина, внимательно вглядываясь в глаза гостей. Нежный, дружелюбный, ласковый. Бим окружит вас любовью и теплом.Чтобы забрать собачку домой, звоните по номеру волонтера: +7-904-596-82-77 - Анна