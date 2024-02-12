Во Владимирской области передвижные комплексы фотовидеофиксации переставили до следующей недели. Всего таких камер-путешественниц 17, сообщили в пресс-службе Владупрадор. До 18 февраля

Во Владимирской области передвижные комплексы фотовидеофиксации переставили до следующей недели. Всего таких камер-путешественниц 17, сообщили в пресс-службе Владупрадор. До 18 февраля адреса будут следующие: – а/д М-7 «Волга» 113 км; – а/д М-7 «Волга» 245 км; – а/д М-7 «Волга» 283 км; – а/д М-7 «Волга» 294 км; – а/д Р-132 «Золотое кольцо» 246 км;