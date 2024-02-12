Экскаватор-погрузчик расчищает дорогу во дворе дома №15 на улице Мира. Снег складывают в грузовик, который вывозит осадки на полигон. Уборку проводит управляющая компания «Квартал». В

Экскаватор-погрузчик расчищает дорогу во дворе дома №15 на улице Мира. Снег складывают в грузовик, который вывозит осадки на полигон. Уборку проводит управляющая компания «Квартал». В арсенале – 6 наемных спецмашин. Тяжелой техникой управляет опытный машинист Андрей Андрианов, за его плечами – 15 лет непрерывного стажа борьбы со стихией. Рабочий день экскаваторщика не нормирован. За сутки