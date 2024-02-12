Владимирская область поможет городу Кировское в Донецкой Народной Республике отремонтировать Центральную больницу.

На выходных заместитель Губернатора Владимирской области посетил Центральную больницу города Кировское в Донецкой Народной Республике. В ходе осмотра были намечены основные направления помощи.Больнице помогут восстановить операционный блок, создать палату интенсивной терапии, закупить оборудование в пищевой блок и в прачечную. Планируется также выездная работа Владимирских врачей, а при необходимости сложные больные будут направлены в больницы нашего региона.