Председатель избиркома по Владимирской области Вадим Минаев рассказал об электоральном цикле...

Председатель избиркома по Владимирской области Вадим Минаев рассказал об электоральном цикле выборов президента России в 2024 годуДо главных выборов страны остается чуть больше месяца.Как подать заявление о голосовании по месту нахождения в рамках механизма "Мобильный избиратель", и как идет подготовка членов участковых избирательных комиссий, которые будут задействованы в адресном информировании граждан?Обо всех особенностях нового электорального цикла в интервью "Вестям" рассказал председатель Избирательной комиссии Владимирской области Вадим Минаев.