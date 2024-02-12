Председатель избиркома по Владимирской области Вадим Минаев рассказал об электоральном цикле...
Председатель избиркома по Владимирской области Вадим Минаев рассказал об электоральном цикле выборов президента России в 2024 году
До главных выборов страны остается чуть больше месяца.
Как подать заявление о голосовании по месту нахождения в рамках механизма "Мобильный избиратель", и как идет подготовка членов участковых избирательных комиссий, которые будут задействованы в адресном информировании граждан?
Обо всех особенностях нового электорального цикла в интервью "Вестям" рассказал председатель Избирательной комиссии Владимирской области Вадим Минаев.