Представитель регионального управления Роспотребнадзора Юлия Каркаваниди рассказала, можно ли...

Представитель регионального управления Роспотребнадзора Юлия Каркаваниди рассказала, можно ли "отлежаться" с гриппом домаВо Владимирской области по-прежнему наблюдается рост заболеваемости ОРВИ. Доминируют в "пейзаже" инфекций - респираторные вирусы.Под них же маскируется коронавирус, хотя им болеют в последние месяц уже реже. И грипп. Но его выявляют, в основном, во время мониторинга, и в ходе лабораторных исследований проб. Врачи этот диагноз пациентам ставят крайне редко. Что его отличает от обычной простуды и того же ковида? И есть ли вариант "отлежаться" с гриппом дома?Поговорили с представителем регионального управления Роспотребнадзора Юлией Каркаваниди.