Мероприятие проводит партия "Единая Россия", уточнили в посольстве РФ в Банги.

Президент Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера направился в Москву для участия в форуме сторонников борьбы с неоколониализмом. Об этом говорится в сообщении посольства РФ в Банги в Telegram-канале."11 февраля в международном аэропорту Банги посол России в ЦАР Александр Бикантов проводил президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадеру, который направляется в Москву для участия в форуме сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма, проводимого всероссийской политической партией "Единая Россия", - сообщили в посольстве.Ранее председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев сообщил, что учредительное мероприятие форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма "За свободу наций!" пройдет 15-17 февраля в Москве.