По ходу надзорных мероприятий установлено, что в производстве СО ОМВД по Кольчугинскому району находится уголовное дело, возбужденное в отношении неустановленного лица.

В Кольчугино в ходе проверочных мероприятий было установлено, что идёт процесс уголовного дела в отношении неизвестного лица. Неизвестный обманным путём присвоил около 500 тыс. рублей, принадлежавших ранее гражданину преклонных лет.По ходу следственных действий уголовного дела был выявлен счёт в банке неизвестного. Если банковская карта подозреваемого находится в пользовании третьими лицами, то, согласно действующему законодательству Российской Федерации, ответственность за их деяния также ложится на владельца карты.Для защиты нарушенных прав потерпевшего отправлено заявление о взыскании необоснованного обогащения и процентов на сумму более 50 тысяч рублей. Работа по защите прав пострадавших от действий дистанционных мошенников продолжается.