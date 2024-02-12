С 1 апреля 2024 года во Владимирской области будут проиндексированы социальные пенсии на 7,5% В...

С 1 апреля 2024 года во Владимирской области будут проиндексированы социальные пенсии на 7,5%В 2024 году индексация социальных пенсий составит 7,5%. Она проводится ежегодно 1 апреля. На эти цели в 2024 году в федеральном бюджете на предусмотрено 37,5 млрд рублей. Об этом сообщают в Министерстве труда.В 2023 году индексация составила 3,3%."Среди граждан, для кого повышается пенсия с 1 апреля, свыше 3,4 млн получателей социальных пенсий, а также почти 700 тыс. получателей государственного пенсионного обеспечения (военнослужащих, членов их семей, а также пенсии участников Великой Отечественной войны, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а также знаками "Житель осажденного Севастополя" и "Житель осажденного Сталинграда", пенсии граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей, пенсии граждан из числа работников летно-испытательного состава, а также надбавки к пенсии за выслугу лет гражданам из числа космонавтов, размеры повышений, установленных к пенсии граждан из числа космонавтов и членов их семей, работников летно-испытательного состава)", - рассказали в ведомствеФото: freepik.com