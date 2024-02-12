Смотрите Вести в 14:30: итоги сорок второй Лыжни России
Победила Дружба
- Итоги сорок...
Смотрите "Вести" в 14:30: итоги сорок второй "Лыжни России"
Победила "Дружба"
- Итоги сорок второй "Лыжни России"- спортивные и инфраструктурные. Какие планы на парк "Дружба"?
Владимирские мастера
- Эти люди смотрят на сварку, сколько захотят... Выборы лучшего сварщика, а также электрика, оператора котельной и дворника - итоги областного профконкурса.
Счастье привалило
- И такой молодой, и уже многодетный...Во Владимирскую область заглянул очень выносливый аист.