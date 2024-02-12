Смотрите Вести в 9.00: во Владимирскую область заглянул выносливый аист
Счастья привалило
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Смотрите "Вести" в 9.00: во Владимирскую область заглянул "выносливый" аист
Счастья привалило
- Такой молодой и уже многодетный. Во Владимирскую область заглянул "выносливый" аист. В узелке Злата, Есения и Тимофей.
Все профессии важны
- Эти люди смотрят на сварку, сколько хотят. Выборы лучшего сварщика, а еще - электрика, оператора котельной и дворника прошли во владимирском колледже.
Будни спасателей
- И итоги недели от главного управления МЧС по Владимирской области. Происшествия, учения и... поздравления.