Смотрите Вести в 9.00: во Владимирскую область заглянул выносливый аист Счастья привалило -...

Смотрите "Вести" в 9.00: во Владимирскую область заглянул "выносливый" аистСчастья привалило- Такой молодой и уже многодетный. Во Владимирскую область заглянул "выносливый" аист. В узелке Злата, Есения и Тимофей.Все профессии важны- Эти люди смотрят на сварку, сколько хотят. Выборы лучшего сварщика, а еще - электрика, оператора котельной и дворника прошли во владимирском колледже.Будни спасателей- И итоги недели от главного управления МЧС по Владимирской области. Происшествия, учения и... поздравления.