Во Владимире прошел 20-й региональный конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии среди работников ЖКХ Владимирской области».

Во Владимире прошел 20-й региональный конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии среди работников ЖКХ Владимирской области».За звание лучших в регионе боролись представители 7 профессий: газосварщики, электросварщики, электромонтёры, слесари-сантехники, слесари аварийно-восстановительных работ, операторы котельных и дворники.Всего в конкурсе приняли участие 23 студента и 66 взрослых специалистов. Из них трое - сотрудники ПАО «Т Плюс». Владимирские энергетики соревновались в трех номинациях: оператор котельной - Юлия Ратникова, электрогазоварщик - Андрей Словохотов, электромонтер – Михаил Миронин. По итогу соревновательного дня оператор котельной 5 разряда Юлия Ратникова заняла 3 место в своей категории.В конкурсе Владимирский филиал ПАО «Т Плюс» участвует ежегодно, чтобы показать насколько квалифицированы специалисты. Профессиональное развитие и повышение квалификации сотрудников являются важными приоритетами компании.Владимирский филиал «Т Плюс» заинтересован в кадрах. Так, специалисты требуются на должности электрогазосварщика, машиниста-обходчика, электрослесаря, электромонтёра и инженера. Об этих и других открытых вакансиях и условиях работы можно узнать по номеру 8 (920) 620-58-50.Реклама.