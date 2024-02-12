На производстве «Волгабаса» в Собинском районе побывал Александр Авдеев. Губернатор осмотрел опытный образец нового троллейбуса, который может ездить и без контактных сетей. «Пересвет»

На производстве «Волгабаса» в Собинском районе побывал Александр Авдеев. Губернатор осмотрел опытный образец нового троллейбуса, который может ездить и без контактных сетей. «Пересвет» – первый троллейбус, который выпустит “Волгабас”. Сейчас “рогатый” проходит последние испытания. Он уже был протестирован в условиях жары, а теперь проходит зимнюю обкатку. Большое преимущество “Пересвета” – он может двигаться на автономном