Уровень общей безработицы во Владимирской области признан одним из самых низких в ЦФО В регионе...

Уровень общей безработицы во Владимирской области признан одним из самых низких в ЦФОВ регионе почти на 29 процентов сократилось число зарегистрированных безработных. По данным Росстата, показатель уровня общей безработицы во Владимирской области один из самых низких в ЦФО.При этом, спрос на работников во многих отраслях экономики остается стабильно высоким. В органах службы занятости заявлено около 20 тысяч вакансий. Это на 26 процентов больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.Одна из приоритетных задач на сегодня, заявляют в региональном министерстве труда и занятости, трудоустройство молодых людей. Для этого реализуется ряд проектов. Например, разработан календарь мероприятий по организации профориентации молодежи.На сегодня уровень трудоустройства молодых людей составляет 85 процентов.