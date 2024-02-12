Работники Горьковской железной дороги намерены отремонтировать 339 переездов в 2024 году.

Работники Горьковской железной дороги намерены отремонтировать 339 переездов в 2024 году.Капитальный ремонт предусмотрен на 6 железнодорожных переездах:в городе Казань, ул. Каучуковая (Республика Татарстан);в городе Казань, ул. Советская (Республика Татарстан);в городе Алатырь, (Чувашская Республика);в городе Можга, ул. Можгинская (Удмуртская Республика);в рабочем поселке Цильна (Удмуртская Республика);в деревне Матанцы (Кировская область).Как отметил начальник ГЖД – филиала ОАО «РЖД» Сергей Дорофеевский, на полигоне реализуется комплексная программа. В рамках нее проводятся мониторинги технического состояния железнодорожных переездов, при необходимости они ремонтируются или дооснащаются дополнительными системами безопасности.Капитальный ремонт предусматривает работы по замене и обновлению оборудования, дорожного покрытия, настилов, дорожных знаков и сигнальных столбиков.Также планируется работы по замене устройств заграждения на 4 переездах в Кировской области и двух переездах в Нижегородской области и Удмуртской Республике. На 18 переездах предусмотрена замена настила. Также ремонт асфальтового покрытия запланирован на 309 железнодорожных переездах.Напомним, железнодорожники на постоянной основе проводят информационно-разъяснительную работу с водителями автомобилей.Ранее сообщалось, что в 2023 году было отремонтировано 365 переездов. Капитальный ремонт выполнен на 26 железнодорожных переездах. Из них 13 переездов в Нижегородской области, 8 в Республике Татарстан, 3 во Владимирской области, 2 в Удмуртской Республике.