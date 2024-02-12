В Детской музыкальной школе №1 во Владимире начнется капитальный ремонт По информации с...

В Детской музыкальной школе №1 во Владимире начнется капитальный ремонтПо информации с официального телеграмм-канала главы города Владимира - Дмитрия Наумова, с 1 мая 2024 года в Детской музыкальной школе №1 им. С.И. Танеева начнется капитальный ремонт.Школа давно нуждалась в кардинальных переменах, и теперь муниципальное учреждение ждет ремонт крыши и фасада здания, замена дверей и окон, а также обновление учебных классов, лестничных пролетов, коридоров и актового зала. Не останутся без внимания отопление, электрика и водоснабжение.Глава города обратился к родительскому сообществу и педагогическому составу, и попросил с пониманием отнестись к временным неудобствам«Планируем, что ремонтные работы будут завершены в этому году, и дети будут продолжать получать образование в комфортных условиях, в отремонтированной школе.», - заявил Дмитрий Наумов.