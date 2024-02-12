В городе Петушки убийца сожителя матери получил 8,5 лет колонии строго режима В городе Петушки...

В городе Петушки убийца сожителя матери получил 8,5 лет колонии строго режимаВ городе Петушки вынесен приговор мужчине, который виновен в смерти сожителя матери.Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области, 34-летний ранее судимый житель Петушинского района в июне 2023 года в компании родственников распивал спиртное на территории частного дома. У его матери возник конфликт со своим сожителем, разозлившись на которого мужчина нанес ему множественные удары кулаками, ногами и металлической гирей.От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. После чего были вызваны сотрудники скорой медицинской помощи и правоохранительных органов.В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Приговором суда виновному назначено наказание 8 лет 6 месяцев колонии строгого режима.Фото: freepik.com