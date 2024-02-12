В Коврове суд обязал городскую администрацию предоставить многодетным семьям земельные участки с...

В Коврове суд обязал городскую администрацию предоставить многодетным семьям земельные участки с необходимой инфраструктуройКак сообщает пресс-служба областной прокуратуры, семья заявительницы является многодетной, постановлением администрации города Коврова признана нуждающейся в жилом помещении.В марте 2023 года женщина обратилась в городскую администрацию с заявлением о предоставлении её семье земельного участка для индивидуального жилищного строительства. Однако органом местного самоуправления земля не предоставлена.Аналогичным образом городской администрацией не предоставлены земельные участки еще 5 многодетным семьям."По результатам проверки прокурором в Ковровский городской суд направлены исковые заявления об обязании администрации города Коврова и Управления городского хозяйства городской администрации предоставить многодетным семьям земельные участки со всей необходимой инфраструктурой", - добавили в ведомстве.Требования прокурора судом удовлетворены, решения суда в законную силу не вступили.Восстановление нарушенных прав многодетных семей находится на контроле городской прокуратуры.Фото: freepik.com