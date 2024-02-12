В Коврове за вандализм будут судить 18-летнего молодого человека В отношении жителя Коврова...

В Коврове за вандализм будут судить 18-летнего молодого человекаВ отношении жителя Коврова утверждено обвинительное заключение. Судом установлено, что 22 октября 2023 года 18-летний обвиняемый гулял со своими друзьями по улицам Коврова.Проходя мимо ограждения из железобетонных панелей от улицы Октябрьской в сторону железнодорожного вокзала, молодой человек ударил ногой по плите одной из секций ограждения. От удара образовалась вмятина.После этого злоумышленник подошел к другой секции этого же ограждения и стал раскачивать ее руками, отчего средняя плита секции упала и разбилась. Об этом рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал.Уголовное дело направлено мировому судье. Виновному грозит до 1-го года исправительных работ.Фото: freepik.com