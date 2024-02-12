30-летняя жительница Меленок оставила малолетнего ребенка дома у своей матери и отправилась веселиться. Как сообщили в Следкоме, женщина несколько дней распивала алкоголь со своим мужчиной

30-летняя жительница Меленок оставила малолетнего ребенка дома у своей матери и отправилась веселиться. Как сообщили в Следкоме, женщина несколько дней распивала алкоголь со своим мужчиной у него дома. Инцидент случился в декабре прошлого года. Из-за того, что мать фактически не исполняла свои родительские обязанности, по месту ее нахождения пришла инспектор по делам несовершеннолетних. Сотрудница ПДН