В Муроме двоих водителей, которых уже наказывали за пьяное вождение, признали виновными в повторном управлении транспортным в состоянии опьянения.

В Муроме двоих водителей, которых уже наказывали за пьяное вождение, признали виновными в повторном управлении транспортным в состоянии опьянения. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Так, одного из осуждённых сотрудники ДПС остановили в декабре 2023 года и пригласили пройти тест на алкоголь. Оказалось, что содержание этилового спирта в выдыхаемом мужчиной воздухе почти в 8 раз выше допустимого. Суд приговорил гражданина к году заключения в колонии общего режима и конфисковал его иномарку в пользу государства.Вторым пьяным водителем оказалась женщина. У автоледи забрали «Ладу» и оштрафовали на 200 тыс. рублей.