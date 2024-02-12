В новых талисманах Суздаля узнаваемы исторические образы. Милые скульптуры и назвали по-милому -...

В новых талисманах Суздаля узнаваемы исторические образы.Милые скульптуры и назвали по-милому - суздальчатами. Кто их автор и ждать ли других персонажей? Расскажем в нашем репортаже.Сын -рыболов, рукодельница- мать, бабушка - огородница. Три поколения дружной семьи поселились в историческом центре Суздаля. Поиск бронзовых фигурок - новый туристический квест. Прежде чем "разбежаться" по городу, суздальчата "жили" здесь - во владимирской мастерской Виталия Цагареишвили. Он - профессиональный художник и скульптор с двадцатилетнем стажем. Говорит - такой проект реализовывает впервые. Его инициатор - министр культуры Владимирской области - Ольга Демина обратилась к Виталию прошлым летом.Виталий Цагареишвили, скульптор:- Из пластилина это нужно было все отформовать - сделать определенную форму для воска. Сделали восковые уже фигурки и они уже передаются литейщикам.Вдохновение для создания своих персонажей черпал у "предшественников" - рассказывает художник. Похожие миниатюрные скульптуры сказочных человечков - хомлинов есть, например, в Калининграде. Но тем не менее, суздальчата получились уникальными.Виталий Цагареишвили, скульптор:- Конечно я тоже смотрел как там сделано. Там свои персонажи, а здесь надо сделать своих, чтобы они отличались и были именно нашими владимирскими и суздальскими. Я старался сделать веселыми их, добрыми, можно сказать счастливыми.Каждая фигурка в высоту не больше 30 сантиметров. Работа над ней занимает примерно неделю - говорит Виталий. Изначально основных героев было 6. Но некоторые из них уже "убежали".- Не всем суздальчатам удалось задержаться на своих местах. Например вот здесь должен был быть дедушка, который делает ложки, но, к сожалению, его уже кто-то украл.Такой вандализм расстраивает Виталия. Но скульптор не сдается и обещает - в скором времени металлических жителей в Суздале станет больше. И, кстати, не только там.Виталий Цагареишвили, скульптор:-У меня есть отличная задумка для Владимира - сделать тоже своих персонажей. Таких, чтобы ни в одном городе не было. Но пока я не буду раскрывать, говорить...Пускай это тоже будет "сюрпризный" такой момент.Коллекцию же бронзовых суздальчат пополнит образ священнослужителя. Его выбрали в результате голосования в соцсетях. Однако у Виталия еще много идей. В их числе фигурка скомороха, актера, кучера. В общем, полет фантазии художника - безграничен.Александра Лебедикова, Андрей Беляков, Вести-Владимир