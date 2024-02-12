В одном из районов города Владимира на два дня перекроют движение автотранспорта В связи с...

В одном из районов города Владимира на два дня перекроют движение автотранспортаВ связи с необходимостью проведения земляных работ на тепловых сетях с 22:00 12.02.2024 г. до 20:00 14.02.2024 г. будет перекрыто движение автотранспорта в районе д. 30 по ул. Разина. Об этом сообщает администрация города Владимира.С 09:30 до 18:00 13.02.2024г. вследствие выполнения ремонта будут снижены параметры теплоснабжения у следующих потребителей:ул. Диктора Левитана 4, 4г;проспект Ленина 23а, 35, 35а, 35б, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47а, 49, 51;ул. Героя России Кутузова 19, 28;ул. Разина 16, 17, 18, 20, 21, 22, 22б, 24, 26, 28.Пуско-наладочные работы будут завершены в течение двух часов с момента включения оборудования тепловых сетей.Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» приносит жителям извинения за доставленные неудобства.Фото: администрация города Владимира; freepik.com