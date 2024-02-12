Петушинский районный суд вынес приговор мужчине за убийство по неосторожности.

В середине прошлого года мужчина из деревни Глубоково устроил алкогольный вечер совместно с сожителем матери. Мать осуждённого пыталась отговорить от продолжения банкета, и сожитель пошёл на конфликт. Защищая мать, осуждённый избил собутыльника руками и ногами, а также металлической гирей. От травм сожитель матери осуждённого скончался на месте.Осуждённый признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшему летальный исход. Суд вынес обвинительный приговор с наказанием в виде отбывания 8,5 месяцев в тюрьме строгого режима. Решение суда в законную силу не вступило.