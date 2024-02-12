Преступление произошло в деревне Глубоково. В июне 2023 года осужденный выпивал там вместе с сожителем своей матери. В какой-то момент женщина попросила возлюбленного отправиться спать. Тот

Преступление произошло в деревне Глубоково. В июне 2023 года осужденный выпивал там вместе с сожителем своей матери. В какой-то момент женщина попросила возлюбленного отправиться спать. Тот не согласился и начался конфликт. Тогда сын рассердился и решил вступиться за мать. Он избил обидчика ногами и руками, а затем взял металлическую гирю и несколько раз ударил ей