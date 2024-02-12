Открыты общественные обсуждения проекта планировки территории, ограниченной улицами Лакина, Толмачевской и Зои Космодемьянской, сообщили в мэрии. Жителям предлагают выразить свою позицию

Открыты общественные обсуждения проекта планировки территории, ограниченной улицами Лакина, Толмачевской и Зои Космодемьянской, сообщили в мэрии. Жителям предлагают выразить свою позицию по этому поводу. На данный момент на этой территории располагаются гаражи. Мэрия и проектировщики планируют построить там многоквартирные дома и социальные объекты. Как отметил начальник управления архитектуры и строительства администрации города Игорь Соловьев, данный