Жителей региональной столицы приглашают принять участие в общественных обсуждениях проекта планировки территории в районе улиц Лакина, Толмачевской и Зои Космодемьянской.

Жителей региональной столицы приглашают принять участие в общественных обсуждениях проекта планировки территории в районе улиц Лакина, Толмачевской и Зои Космодемьянской. Об этом 12 февраля рассказала администрации Владимира.На рассматриваемом участке предполагается начать жилищное строительство, а также возвести ряд социальных зданий и объектов транспортной инфраструктуры.«Данный вопрос находится на личном контроле главы города. Дмитрий Наумов подчёркивает, что никакие решения не будут приняты без учёта мнения жителей», - говорится в сообщении пресс-службы мэрии.