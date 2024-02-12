Строительство жилого комплекса предусматривает снос более 7 тысяч гаражей за Пекинкой. На образовавшемся месте, согласно предварительному плану, будут находиться новостройки. Территория,

Строительство жилого комплекса предусматривает снос более 7 тысяч гаражей за Пекинкой. На образовавшемся месте, согласно предварительному плану, будут находиться новостройки. Территория, подлежащая изменениям со стороны властей, сейчас занята гаражными кооперативами «Юг-7», «Юг-8» и«9-ть», «Север» и «Север-1». По словам представителей владельцев гаражей, общая численность автомобильных боксов составляет более 7 тысяч единиц. Администрация города уверяет, что на