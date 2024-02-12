Владимирская область экспортировала более 200 партий так называемой подкарантинной продукции. За...

Владимирская область экспортировала более 200 партий так называемой подкарантинной продукции.За январь этого года Владимирская область экспортировала более 200 партий так называемой подкарантинной продукции. Это в шесть раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Данные приводят в региональном управлении Россельхознадзора.Увеличение экспорта связано с расширением списка стран-импортеров. В этом году в него добавились Китай, Вьетнам, Монголия. Туда были отгружены фанера, шпон, крепежные материалы, льноволокно и продукты переработки зерна. В Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан и в Грузию с территории нашей области экспортированы пиломатериалы, изделия из древесины. В страны Таможенного Союза - покрывной грунт для выращивания шампиньонов и продукты переработки зерна.