Владимирская область готовится к выборам: рабочие встречи, заседание общественного штаба, адресное...

Владимирская область готовится к выборам: рабочие встречи, заседание общественного штаба, адресное информирование избирателейС рабочим визитом во Владимирскую область сегодня прибыл известный российский общественный и театральный деятель Владимир Машков, сопредседатель Центрального избирательного штаба кандидата в Президенты России Владимира Путина.В областном центре Народный артист России Владимир Машков, доверенное лицо кандидата в Президенты Владимира Путина встретился с доверенными лицами кандидата в нашем регионе: Героем России Владимиром Ковтуном, президентом Торгово-Промышленной Палаты Владимирской области Иваном Аксёновым, тележурналистом Марией Силаевой (Платанюк).Вместе с ними он обсудил работу избирательного штаба кандидата в нашем регионе. Также Владимир Машков встретился с нашими земляками - волонтёрами, которые вели сбор подписей в поддержку кандидата Владимира Путина. Жители Владимирской области активно выразили свою гражданскую позицию, поддержав действующий курс.Владимир Машков, народный артист РФ:- Это, прежде всего, их большая общественная работа, огромное спасибо всем ребятам, которые так активно содействуют развитию нашей страны. И дальше все мы, и сопредседатели, и доверенные лица, сейчас у нас началась работа - мы ездим по городам, встречаемся с гражданами, работают штабы общественной поддержки.Ключевым, и это особенно подчеркивает Владимир Путин, должен стать открытый диалог с людьми.Доверенные лица в нашем регионе активно продолжают работу по сбору предложений и наказов кандидату. Часть наказов, которые сформулировали, в том числе и деятели культуры нашего региона, доверенные лица лично передали Владимиру Машкову.Кстати, одна из идей прозвучала и от молодежи области. Школьники и студенты предлагают, чтобы и в сфере спорта появилась карта, по аналогии с Пушкинской картой, - в культуре.А в минувшие выходные Владислав Даванков - вице спикер Госдумы, кандидат в президенты на предстоящие выборы от партии "Новые люди" - посетил Владимир.Владислав Даванков присоединился к открытой тренировке по боксу в спортивной школе олимпийского резерва №7. Ее провел доверенное лицо кандидата, профессиональный боксер, чемпион мира по боксу среди молодежи, Владимир Мышев.По мнению кандидата в президенты, необходимо сместить фокус внимания со спорта высоких достижений на массовый спорт, создать систему детских и юношеских лиг. Также на встрече Даванков поделился основными положениями своего плана по развитию страны. Упор, по его мнению, должен быть сделан на развитие здравоохранения, образования, поддержку молодежных инициатив и бизнеса. Полная программа кандидата будет опубликована 15 февраля.Владислав Даванков, кандидат в президенты от партии "Новые люди":- Особенно детский спорт должен быть массовым. Сейчас есть санкции, в которых наших спортсменов не допускают до международных соревнований. Но это хороший момент, чтобы нарастить наши мощности именно в детском юношеском спорте. Нужны детские лиги, юношеские лиги. Спорт учит выносливости, спорт учит тому, что никогда нельзя сдаваться, что всегда нужно идти до самого конца.Во владимирском обкоме КПРФ состоялось заседание общественного штаба поддержки кандидата в Президенты Николая Харитонова.Участниками диалога стали партийцы и представители различных общественных организаций Владимирской области. Заседание провел председатель обкома КПРФ Антон Сидорко. На встрече выступили представители, комсомольской организации, движения "За новый социализм", организации "Российские учёные социалистической ориентации", регионального Союза советских офицеров и других.Участники штаба обсудили программу, с которой идёт на выборы коммунист Николай Харитонов. Обсудили партийцы и взаимодействие с избирателями. Одна из главных задач, по словам коммунистов, поездки в районы.Антон Сидорко, председатель владимирского обокма КПРФ:- Мы обсудили наши ближайшие планы. Естественно, сейчас самое важное - это встреча с нашими избирателями в территориях. Мы планируем уже на следующей неделе: это Муром, это Ковров, это Гороховецкий район, Александровский район, - по сути, география очень широкая.Дойти до каждого. Уже с 17 февраля в регионе стартует адресное информирование граждан, оно продлится до 7 марта, и охватит всех избирателей.Как сообщил председатель Избирательной комиссии Владимирской области Вадим Минаев, сотрудники избиркомов разного уровня, задействованные в этом процессе, закончили обучение. В адресном информировании будут задействованы 3 с половиной тысячи членов участковых избирательных комиссий нашего региона. Еще полторы тысячи обходчиков будут находиться в резерве. Участники проекта "ИнформУИК" оповестят всех приглашениями на выборы и через почтовые ящики.Вадим Минаев, председатель Избирательной комиссии Владимирской области:- Каждый избиратель с которым будут общаться наши члены УИК получат приглашения от имени Э. А. Панфиловой, председателя ЦИК, в котором также будет содержаться информация о времени и месте работы избирательного участка, контактных телефонов, ближе к дню голосования, с 9 марта мы продублируем эту информацию в почтовые ящики.