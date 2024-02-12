Владимирская область - территория знаний: в регионе прошла Битва молодых ученых Задача -...

"Владимирская область - территория знаний": в регионе прошла Битва молодых ученыхЗадача - рассказать о своем исследовании доступно, интересно и...быстро. За 10 минут. В регионе прошла Битва молодых ученых в рамках Областного марафона "Владимирская область - территория знаний".Площадкой для проведения научно-популярной битвы стал владимирский Информационный центр по атомной энергии. Молодые исследователи не только рассказывали о своих разработках, но и отвечали на вопросы из зала.Победителя выбрали аплодисментами - их громкость замерили специальным шумомером. Лучшим спикером стал старший преподаватель Владимирского учебного центра "Энергетик" Сергей Антипин.Сергей Антипин, старший преподаватель Владимирского учебного центра "Энергетик":-Был рад сегодня выступить перед аудиторией студентов колледжа, снова, со своей темой "ПУЭ". Почему утекает электричество? Выступал на аналогичном "сайнс слэме", выиграл перчатки, сегодня удалось снова победить, завоевать доверие аудитории. Сегодня они за меня проголосовали.