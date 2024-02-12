Наши земляки отлично выступили на чемпионате и первенстве ЦФО по спортивной гимнастике.

Наши земляки отлично выступили на чемпионате и первенстве ЦФО по спортивной гимнастике. Владимирские атлеты завоевали десятки наград, среди которых 12 золотых медалей. Об этом 12 февраля сообщила регионального правительства.Представители сильного пола соревновались в столице 33-го региона и забрали 17 медалей, в том числе 7 – высшей пробы. Девушки состязались в Обнинске и привезли 14 наград, в том числе 5 золотых медалей.Жители области поздравляют гимнастов и их тренеров и желают новых спортивных достижений.