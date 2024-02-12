12 февраля с 20:00 и до 7:00 утра 13 февраля во Владимире будет проходить ночная уборка снега. Водителей попросили не оставлять автомобили на некоторых улицах, чтобы не мешать спецтехнике. Об этом

12 февраля с 20:00 и до 7:00 утра 13 февраля во Владимире будет проходить ночная уборка снега. Водителей попросили не оставлять автомобили на некоторых улицах, чтобы не мешать спецтехнике. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. Адреса улиц следующие: – съезд с улицы Гагарина на Ерофеевский спуск; – Ерофеевский спуск; – Урицкого; – Судогодское шоссе; –