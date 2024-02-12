Сотрудники МЧС рассказали, как правильно скатиться с горы и не попасть в больницу.

Сотрудники МЧС рассказали, как правильно скатиться с горы и не попасть в больницу.Тюб вместо портфеляНаши родители в своё время с удовольствием съезжали с горок на картонках, самодельных санках, иногда в дело шли даже школьные портфели. Сегодняшняя молодёжь в этом плане более «продвинутая». В их распоряжении ледянки, тюбы и прочие зимние средства скольжения.Но, несясь с крутой горки, мало кто думает о правилах эксплуатации подобного транспорта. А зря. Примеров, когда такие покатушки заканчиваются травмами или летальным исходом, множество.Смертельный спускВ нашей области в декабре и январе официально происшествий с тюбами не зафиксировали, говорят сотрудники МЧС региона, но и до конца зимы ещё далеко. И повторений трагедий прошлых лет не хочет никто.Ковровчане до сих пор помнят случай на горе Чёрный дол. Снежные горки находятся на просеке, где расположена линия электропередач. Условий для того, чтобы кататься, здесь нет никаких: трассу не прокладывает, и тюбы летят во все стороны, встречая на своём пути пни, кусты и деревья. Среди любителей покататься оказалась и жительница Коврова. Молодая женщина с ребёнком на руках на «ватрушке» со всей силы ударилась о деревья. Малышка получила серьёзные травмы, а её мать погибла.В феврале 2018-го трагедия произошла под Петушками. Двое 16-летних подростков устроили рискованное развлечение: привязали «ватрушку» к «Тойте», один из ребят сел за руль авто, другой – в тюб. В какой-то момент надувные сани вынесло на встречную полосу, и мальчик угодил под ехавшую «Ниву». Травмы оказались несовместимы с жизнью – подросток умер до приезда скорой.Два года назад во время больших каникул в Киржачском районе, в дер. Красный Огорок, 18-летний парень привязал «ватрушку» к мотоциклу. Ничем хорошим это не закончилось. На повороте тюб занесло, и его пассажир влетел в дерево. Молодого человека госпитализировали с переломом бедра.Под контролемСпасатели говорят, что во время спуска «ватрушка» развивает скорость до 80 км/ч, причём контролировать, как она движется, довольно сложно. Поэтому травмы на горках не редкость. Их можно избежать, если соблюдать правила безопасности.1. Тюб по размеру. Взрослому человеку некомфортно на «ватрушке» недостаточного диаметра – ноги могут задевать трассу. Маленького ребёнка, напротив, не стоит сажать в большой тюб – он попросту утонет в нём, да и до ручек дотянуться ему будет сложно, поэтому малыш может просто вылететь оттуда.2. Катайтесь на специально оборудованных трассах. Это, наверное, главное правило. Уклон горы должен быть не более 20 градусов, в противном случае тюб разгонится слишком сильно. Убедитесь, что внизу достаточно места для того, чтобы затормозить, и нет деревьев, кустов, столбов. Учтите, что «ватрушкой» управлять почти невозможно, к тому же она отлично крутится вокруг своей оси и, скорее всего, вы вообще не будете видеть, куда едете.3. Не спускайтесь «паровозиком». Если одна из «ватрушек» перевернётся, остальные поступят точно так же.4. Дети – отдельно! В противном случае вам придётся держать одной рукой ребёнка, а другой – «ватрушку». При нештатной ситуации вы оба можете вылететь.5. Свободный путь. Прежде чем начнёте спускаться, убедитесь, что предыдущий съехавший освободил трассу. Сами не задерживайтесь внизу склона и сразу отходите в сторону.6. Только сидя. Лёжа на животе, на коленях и т. д. кататься опасно. В подобных позах вы едва ли удержите тюб за ручки и можете упасть.7. Проверяйте состояние «ватрушки». Между камерой и чехлом не должно быть мусора, льда и других посторонних предметов.8. Никаких авто. Нельзя привязывать сноутюбы к транспортным средствам – снегоходам, машинам.Мнение экспертаОфициальный представитель администрации г. Владимира Алексей Алёкин:– Покататься на коньках можно в следующих местах: «Молодежный» в Центральном парке культуры и отдыха (работает ежедневно с 8:00 до 22:00, перерывы с 12:00 до 13:00, с 16:00 до 17:00), на бульваре им. Пушкина (в будние дни – с 16:00 до 22:00 без перерыва, в выходные и праздничные дни – с 10:00 до 22:00, перерыв с 13:00 до 13:40, с 17:00 до 17:40), в парке «Дружба» (ежедневно с 10:30 до 21:00). Любителей лыж и «ватрушек» ждут в «Дружбе», Центральном парке, Загородном, Добросельском, а также на склоне Студёной горы.